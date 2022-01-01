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Президент Финляндии ответил на требования России по безопасности в новогоднем обращении

Президент Финляндии Ниинистё заявил, что требования РФ к США и НАТО противоречат интересам Европы

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Требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в своем новогоднем обращении, передает ТАСС.

«Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств — это базовый принцип, который должен уважать каждый», — сказал финский лидер.

По его словам, единственными инструментами для продвижения вперед являются терпение, ответственность и диалог. Ниинистё подчеркнул, что нельзя построить крепкое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия.

«С учетом этого ответом на требования РФ было предложение диалога. Финляндия тоже со своей стороны предприняла усилия для его продолжения», — сказал президент.

Он добавил, несмотря на то, что Москва предъявила требования США и НАТО, Европа не может оставаться в стороне, особенно когда суверенитет нескольких европейских страны, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос политиками вне ЕС.

«Это делает ЕС вовлеченной стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций», — подчеркнул Ниинистё.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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