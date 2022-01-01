Байден заявил, что предупредил Путина о «высокой цене» за Украину

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал понять, что Россия не может вторгаться на территорию Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то шаги, если он войдет в Украину, будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и за это придется заплатить высокую цену. это », — заявил Байден.

По его словам, в ходе предстоящих переговоров обе стороны будут обсуждать «взаимные обеспокоенности».

Ранее немецкая газета Bild опубликовала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое якобы стоит ожидать уже в начале 2022 года. Уточняется, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с разных фронтов или нападение в несколько этапов. Авторы статьи утверждают, в итоге Россия «захватит» около двух третей территории Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева