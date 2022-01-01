Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Четыре медведя уснули на дереве в центре города 04:00
В России вырос прожиточный минимум 03:56
Плюсовая температура ожидается в Москве 1 января 03:38
Стало известно, где главный Дед Мороз страны встретил 2022 год 03:03
Зеленский надеется, что в 2022 году украинское военные сфотографируются в Крыму 02:04
Россиянам назвали товары, который подорожают в наступившем году 01:52
В Татарстане при пожаре пострадали пять человек, в том числе трое детей 01:38
Новый 2022 год наступил на всей территории России 01:27
«А не с оружием без стука»: поздравление Зеленского стало рекордным... 01:19
На Украине «Дед Мороз» торговал наркотиками в интернете 00:54

Байден заявил, что предупредил Путина о «высокой цене» за Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал понять, что Россия не может вторгаться на территорию Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то шаги, если он войдет в Украину, будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и за это придется заплатить высокую цену. это », — заявил Байден.

По его словам, в ходе предстоящих переговоров обе стороны будут обсуждать «взаимные обеспокоенности».

Ранее немецкая газета Bild опубликовала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое якобы стоит ожидать уже в начале 2022 года. Уточняется, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с разных фронтов или нападение в несколько этапов. Авторы статьи утверждают, в итоге Россия «захватит» около двух третей территории Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть