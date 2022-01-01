«А не с оружием без стука»: поздравление Зеленского стало рекордным по продолжительности

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в этом году стало рекордным по продолжительности — более 22 минут. Об этом пишет Страна.ua.

Президент обратился в к гражданам на украинском языке. Единственная фраза на русском — «как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте».

В обращении Зеленский перечислил украинцев, которые, по его мнению, достойны отдельных поздравлений — среди них спортсмены, медработники, писатели, ученые и «обычные люди», например, водители.

Также Зеленский пожелал, чтобы «соседи в гости к нам – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука».

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В мае этого года Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Отмечается, что Зеленский не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

Ранее Зеленский оценил свою работу на посту президента по 12-балльной шкале. Политик отметил, что у него нет права ставить себе высокую оценку. По его словам, это должны делать жители Украины.