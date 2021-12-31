Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В НАСА рассказали о продолжительности присутствия астронавтов США на МКС 21:58
В Карелии построили новогоднюю елку из 3 тысяч бревен 21:56
Резцова обратилась к Большунову после его выступления на «Тур де... 21:49
В Иркутске старшеклассница попросила у Деда Мороза новый аэропорт 21:44
Блинкен рассказал о музыкальных предпочтениях в 2021 году 21:32
Боец ММА Минеев: кто из нас, выросших на улице, не пробовал наркотики? 21:27
WWF предупредил о риске самого массового вымирания видов со времен динозавров 21:21
В Кемеровской области задержали подозреваемого в вымогательствах у солдат 21:05
Нарколог рассказал, как справиться с алкогольными «вертолетами» 21:03
Федор Емельяненко хочет провести бой против Бейдера 20:58

Байден планирует провести телефонный разговор с Зеленским

Белый дом: Байден планирует провести телефонный разговор с Зеленским 2 января

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе», — заявили в пресс-службе Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что не исключает, что после общения с президентом России Владимиром Путиным Байден и Зеленский также созвонятся.

«Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», — рассказал он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть