Байден планирует провести телефонный разговор с Зеленским

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе», — заявили в пресс-службе Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что не исключает, что после общения с президентом России Владимиром Путиным Байден и Зеленский также созвонятся.

«Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», — рассказал он.