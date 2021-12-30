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Путин не поздравил с Новым годом Зеленского и Зурабишвили

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Михаил Терещенко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом руководства Украины и Грузии.

Всего Путин отправил поздравительные телеграммы лидерам 42 стран, а также руководителям международных организаций. Среди них — президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и королева страны Елизавета ll, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, папа Римский Франциск, генсек ООН Антонио Гутерреш и другие.

Президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили в списке не оказалось.

В прошлом году и позапрошлом году Путин также не поздравлял глав Украины и Грузии.

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