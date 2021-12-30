Российские чиновники будут получать премии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет премировать государственных гражданских служащих за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, чиновникам могут давать премии не только в качестве меры поощрения за выполнение ими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, сказано в документе.

В декабре настоящий закон одобрила Государственная дума.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года для центральных аппаратов федеральных госорганов и государственных органов субъектов РФ и с 1 января 2023 года — для территориальных органов и представительств.

Как сообщалось, кабмин будет определять правила начисления денежного содержания федеральных госслужащих и порядок формирования фонда оплаты труда «работников федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы».

В конце марта стало известно, что после оптимизации государственного аппарата правительство России начнет заниматься зарплатами госслужащих.