В Германии описали сценарий введения санкций против «Северного потока — 2»

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что против «Северного потока — 2» могут быть введены санкции в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

«В свете ситуации на востоке Украины и наращивания там российской армии [возможно] нужно будет принимать политическое решение, какие вводить санкции при определенных обстоятельствах, если дело снова дойдет до горячего конфликта», — сказал Хабек.

При этом он положительно оценил предстоящие переговоры между США и Россией, а также призвал европейские страны «использовать свои собственные форматы, свои шансы» для диалога с Москвой. Вице-канцлер уточнил, что имел ввиду нормандский формат и Совет Россия-НАТО.

Ранее сообщалось, что в правительстве ФРГ возникли разногласия из-за «Северного потока — 2».

Переговоры России и США по гарантиям безопасности запланированы на 10 января 2022 года в Женеве.