В МИД России раскрыли цель властей Украины

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Захарова: Киев санкциями против телеканалов продолжает линию на установление тотальной цензуры

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РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против ряда украинских телеканалов продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине », — сказала Захарова.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ». После этого закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости» и открыли телеканал «Перший Незалежный».

28 декабря украинский лидер подписал указ о санкциях против нескольких компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Перший Незалежный». Ограничительные меры затрагивают юридические лица ООО «Медиа Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростір».

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