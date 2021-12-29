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Переговоры Путина и Лукашенко продлились более трех часов

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге продлились более трех часов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стороны обсудили союзное государство, военные учения, а также итоги саммита лидеров СНГ.

«У нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям. 28 программ развития Союзного государства приняты», — рассказал Путин.

Российский лидер отдельно рассказал о развитии экономических связей. Он уточнил, что в прошлом году товарооборот между странами упал почти на 17%.

«Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза», — подчеркнул он.

Президент России также добавил, что допуск белорусских предприятий к госзаказам в России не только расширяет возможности для белорусских предприятий, но и повышает уровень конкурентности на рынке. Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за поддержку Белоруссии в условиях санкций.

«Дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции», — сказал белорусский президент.

Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии состоялась 9 сентября в Москве, это была пятая по счету беседа в 2021 году. Тогда Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска. 4 ноября главы государств утвердили эти программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло по видеосвязи.

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