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В ООН заявили о «холодной войне 2.0» в отношениях России и Запада

Зампостпреда при ООН Полянский рассказал о «холодной войне 2.0» в отношениях РФ и Запада

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AP

Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе брифинга заявил, что в настоящее время в отношениях Москвы и Запада наблюдается «холодная война 2.0», передает РИА «Новости».

В беседе с журналистами дипломат вспомнил о событиях тридцатилетней давности и о распаде СССР.

«В то время все были, я бы сказал, очарованы Западом, все думали, что люди на Западе наши друзья, что они протягивают нам руку, что мы будем жить в лучшем мире, и никто больше никогда не будет вспоминать о «холодной войне», о Востоке и Западе. Но очень скоро мы увидели, что намерения наших коллег не такие невинные, как представлялось сначала», — сказал Полянский.

Он также заявил, что множество американцев и европейцев «эксплуатировали» Россию, предпринимали попытки «разделить страну и «сокрушить ее», а также «пытались продвигать сепаратизм» в РФ, «способствовать разногласиям между Россией и появившимися новыми государствами».

Кроме того, дипломат рассказал об обещаниях о том, что НАТО не станет двигаться на восток. Как указал он, сегодня на Западе либо утверждают, что не заявляли такого, либо прямо говорят, что обманули Москву, «что также не добавляет доверия в отношениях между Востоком и Западом».

«Первые 10 лет независимой России были очень сложными, проблемными, и мы действительно были на грани коллапса, экономическая ситуация была очень тяжелой. Но затем вначале 2000-х мы постепенно стали на колено, затем на ноги. И в момент, когда мы своего рода восстановили нашу национальную гордость, возможность жить в качестве независимого государства, Запад, США начали воспринимать нас в качестве угрозы. Сейчас мы имеем своего рода ремейк «холодной войны», «холодную войну 2.0», — продолжил первый зампостпреда.

Также он подчеркнул, что Россия «весьма озадачена», потому что причины для конфронтации между Востоком и Западом отсутствуют, так как «нет коммунистической идеологии». Однако конфронтация имеет место быть, и попытки представить Москву «врагом» тоже наблюдаются, отметил дипломат.

«Это наводит на определенные умозаключения, что вопрос был не в идеологии, а в геополитической борьбе, которая, к сожалению, возвращается», — добавил Полянский.

Ранее Полянский выразил мнение, что вокруг РФ и Белоруссии сформировалось кольцо нестабильности.

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