В российском МИДе оценили потери из-за возможного ограничения импорта смартфонов из США

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал угрозу ограничить импорт смартфонов и автозапчастей воинствующей риторикой со стороны Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что совершенно неизвестно, чьи потери в этом случае будут больше – российских производителей и потребителей или все же американских экспортеров, чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями», — заявил Биричевский.

Ранее стало известно, что США планируют ограничить импорт смартфонов в Россию в случае «вторжения» на Украину.

По данным Reuters, эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в США и станут «беспрецедентными» для России.

Кроме того, в российском МИД отметили, что Россия должна полагаться на себя и быть готовой к «неадекватностям» США.