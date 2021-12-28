Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Центробанке спрогнозировали снижение инфляции в 2022 году 11:15
В Центробанке заявили, что пик роста цен на недвижимость в России пройден 11:14
Почетный президент «Днепра-1» раскритиковал украинцев, выступающих... 11:09
Украинский экс-министр дал Зеленскому совет по переговорам с Путиным 11:05
Стали известны подробности гибели создателя сайта «Спутник и погром»... 10:57
Названы самые популярные авто с пробегом, которые ввозили в Россию в 2021... 10:56
Названы самые популярные направления у россиян для вакцинации иностранными... 10:56
На «Госуслугах» появилась функция оформления выплаты по уходу... 10:55
Кулеба отказал России в праве влиять на отношения Киева и НАТО 10:53
В тренерском штабе сборной России отреагировали на победу над Швейцарией... 10:53

В российском МИДе оценили потери из-за возможного ограничения импорта смартфонов из США

МИД: неизвестно, чьи потери будут больше, если США ограничат импорт смартфонов в Россию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал угрозу ограничить импорт смартфонов и автозапчастей воинствующей риторикой со стороны Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что совершенно неизвестно, чьи потери в этом случае будут больше – российских производителей и потребителей или все же американских экспортеров, чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями», — заявил Биричевский.

Ранее стало известно, что США планируют ограничить импорт смартфонов в Россию в случае «вторжения» на Украину.

По данным Reuters, эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в США и станут «беспрецедентными» для России.

Кроме того, в российском МИД отметили, что Россия должна полагаться на себя и быть готовой к «неадекватностям» США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть