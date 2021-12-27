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На Украине заявили о неспособности Запада противостоять России

Политолог Бортник: после прихода к власти Байдена Запад утратил рычаги давления на Россию

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Global Look Press

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Запад не в состоянии противостоять российскому «напору» ни в военном, ни в экономическом плане. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Он подчеркнул, что приход к власти в США Джо Байдена и уход Ангелы Меркель с политической арены ослабили Запад, который к настоящему моменту испробовал все возможные способы воздействия на Москву.

«В военном плане России они мало что могут противопоставить, особенно в Европе. А в дипломатическом и экономическом плане режим санкций практически себя исчерпал», — утверждает Бортник.

По его словам, возможное отключение России от банковской системы SWIFT только ударит по миллиардам западных инвестиций.

Чтобы не превратить Украину в площадку для боевых действий украинским политикам следует в скором времени найти компромиссы, которые были бы интересны России и западным партнерам.

Ранее вице-президент Камала Харрис заявила, что из-за ситуации с Украиной США могут ввести против России санкции, «каких еще не было».

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