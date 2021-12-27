Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Двое детей в Кировоградской области погибли, провалившись под лед 06:05
Россияне перечислили самые дружественные страны 05:59
Плющев назвал заслуженной победу сборной Швеции над Россией на МЧМ-2022 05:49
Сенатор Клишас: борьба с пытками должна носить системный характер 05:45
Женщина переехала ночью мужчину, который лежал на трассе 05:41
Терещенко — об игре России в меньшинстве: шведы нас раздолбали в пух и... 05:31
В Улан-Удэ полностью восстановлено горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ... 05:31
Зеленскому передали нецензурное послание от украинок 05:20
Пенсионерам напомнили о больших выплатах до конца года 05:07
В Жуковском сосулька разбила голову восьмилетней девочке 05:04

Глава МВД Британии Хайндс отнес Россию к «враждебным государствам»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс в интервью изданию Telegraph назвал самые «враждебно настроенные» по отношению к Соединенному Королевству государства.

Хайндс отнес к таким странам Россию, Китай и Иран.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список», — объяснил он свой выбор.

Издание, поясняя список стран министра, перечислило следующие угрозы для Великобритании: наличие шпионов и военных в состоянии готовности, проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

Следующая в списке враждебных государств шла Северная Корея.

Ранее сообщалось, что Россия в ответ на санкции Великобритании против граждан РФ из-за «дела Навального» запретила въезд в страну семи британским гражданам.

В министерстве подчеркнули, что в августе британское правительство «под надуманными и абсурдными предлогами» объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных рестрикций в отношении семи россиян из-за якобы их причастности к «отравлению» Алексея Навального.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть