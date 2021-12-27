Глава МВД Британии Хайндс отнес Россию к «враждебным государствам»

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс в интервью изданию Telegraph назвал самые «враждебно настроенные» по отношению к Соединенному Королевству государства.

Хайндс отнес к таким странам Россию, Китай и Иран.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список», — объяснил он свой выбор.

Издание, поясняя список стран министра, перечислило следующие угрозы для Великобритании: наличие шпионов и военных в состоянии готовности, проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

Следующая в списке враждебных государств шла Северная Корея.

Ранее сообщалось, что Россия в ответ на санкции Великобритании против граждан РФ из-за «дела Навального» запретила въезд в страну семи британским гражданам.

В министерстве подчеркнули, что в августе британское правительство «под надуманными и абсурдными предлогами» объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных рестрикций в отношении семи россиян из-за якобы их причастности к «отравлению» Алексея Навального.