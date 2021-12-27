В Крыму ожидают новых провокаций со стороны Украины и НАТО в Черном море

Вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что ожидаются повторения провокаций в Черном море со стороны Украины и стран НАТО. Об этом он заявил газете «Известия».

Мурадов добавил, что точное время определить невозможно, но это может произойти «в любое время».

«Юридическим обоснованием агрессивных действий Запада в регионе» стала «Крымская платформа», добавил представитель Крыма. По его словам, она продвигается властями Украины как инструмент по «деоккупации полуострова».

Мурадов также отметил, что после принятия платформы уровень напряженности в регионе вырос существенно. Участились диверсии в акватории и облеты самолетов НАТО над регионом, в том числе стратегических, пояснил вице-премьер Крыма.

Сдерживающий эффект, полагает Мурадов, оказали российские предложения для НАТО и США, опубликованные 15 декабря, в альянсе «задумались над дальнейшим шагом».

«Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации», — предупредил вице-премьер. Он надеется, что в Киеве проведут консультации со своими кураторами и не станут нагнетать обстановку.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Москве организовать заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января, и в настоящее время этот вопрос обсуждается.