Американский профессор Эндрю Летем, занимающийся вопросами международных отношений, написал в своей статье в газете The Hill, что Россия является сверхдержавой на международной арене, а не находящейся в упадке страной, как ее называет западная пресса, и США должны осознать это.

По словам автора, «сообщения об упадке России сильно преувеличены».

«Сказки о крахе России распространяются с удивительным постоянством с момента распада Советского Союза 25 декабря ровно три десятилетия назад. После падения с пьедестала сверхдержавы, государство-преемник Советского Союза регулярно характеризовалось как «угасающая держава», «бывшая держава» и «держава в упадке», — сказал изданию профессор Колледжа Макалестера.

Политолог также указал, что эти «характеристики сильно вводят в заблуждение», а «миф о российском упадке — это именно миф».

Ранее издание American Thinker предположило, что России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной.

В материале издания говорится, что боевые действия станут возможными, если НАТО попытается включить Украину в состав организации. Также отмечается, что расширение альянса на восток после окончания холодной войны было ошибкой, и именно это привело к современной напряженной ситуаци