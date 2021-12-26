Захарова посоветовала США начать «с себя» борьбу с коррупцией в мире

Соединенным Штатам следовало бы начать глобальную борьбу с коррупцией своей страны после недавней истории с разворованными $100 миллиардами государственных средств. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что недавно координатор Секретной службы США Рой Дотсон сообщил, что бюджетные деньги, выделенные на борьбу с вызванной пандемией безработицей были разворованы. При этом в Соединенных Штатах был разработан целый законопроект «О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе». Страна объявила борьбу с коррупцией одним из своих внешнеполитических приоритетов.

«Можно еще вспомнить превратившийся для Штатов в коррупционную дыру Афганистан, где разворовывали миллиарды, выделяемые на восстановление страны. Или коррупционный скандал с закупкой медицинского оборудования, прогремевший в октябре этого года. Но, конечно, украденные из бюджета 100 миллиардов, предназначавшиеся для безработных, – это сильно. Взять новую высоту в Вашингтоне смогут, только украв деньги, выделенные на борьбу с мировой коррупцией. Если демократическая администрация так желает бороться с коррупцией в глобальном масштабе, то пусть начнет с себя», — написала Захарова.

Ранее президент США Джо Байден в поддержку укрепления демократии по всему миру объявил о запуске «Президентской инициативы за демократическое обновление» — наборе инициатив в области политики и иностранной помощи, «которые основываются на значительной продолжающейся работе правительства США по укреплению демократии и защите прав человека во всем мире». Такой проект предусматривает выделение на защиту, поддержание и рост демократических систем, правительств и неправительственных организаций во всем мире $424,4 млн. Эту идею должен одобрить конгресс. Средства должны пойти на пять направлений: поддержка свободных и независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка реформаторов, продвижение технологий, необходимых для развития демократии, защита свободных и честных выборов и политических процессов.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил, что США не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в России, тратя на это большие средства. Для этого они используют санкции, шантаж и информационные войны и действуя в том числе через некоммерческие международные организации, пояснил он.