Захарова предупредила об адекватных мерах в ответ на действия Запада

Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии.

«Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема: из-за продолжения враждебных действий стран НАТО, на что российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные последует адекватный ответ, в том числе военно-технический»,— сказала дипломат.

По этой причине, по словам Захаровой, не стоит полагать, что это «особые планы или тайные». Это реальная оценка ситуации, добавила она.

»<...> Понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам сейчас приходится иметь дело и непосредственно отдельных их представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач, исходя из этого», — резюмировала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности республики разместить ядерное оружие в ответ на угрозы со стороны НАТО. По его словам, Североатлантический альянс очень приблизился к границам Белоруссии, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.