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В Китае оценили пресс-конференцию Путина

Global Times: Путин дал Западу четкий сигнал о нерушимости партнерства между КНР и РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Китае высоко оценили жесткую позицию президента России Владимира Путина в отношении расширения вооруженных сил НАТО у границ страны, которой он поделился в ходе Большой пресс-конференции. Об этом сообщает Global Times.

Как отмечает газета, Пекин сталкивается с похожими вызовами в таких регионах, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.

«Смелость Путина в вопросе защиты национальных интересов России восхищает многих китайцев. Интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», — говорится в статье.

Также китайская пресса прокомментировала слова российского президента о сотрудничестве РФ и КНР. Так, в публикации говорится, что заявления Путина о сотрудничестве с Пекином в области космоса, вооружения и других сферах стали четким сигналом Западу о нерушимости партнерских связей между двумя странами.

Ранее президент Путин на пресс-конференции призвал США осознать, что им не сдержать развитие Китая.

17-я ежегодная Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла 23 декабря. На мероприятие было аккредитовано более 500 журналистов из разных регионов России. Журналисты задали главе государства вопросы на абсолютно разные темы, они касались как внешней политики, так и общественно-социальной повестки.

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