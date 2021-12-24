Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Польше подали иск против Лукашенко по обвинению в геноциде 09:17
В России отложено внедрение легальной продажи «красивых» номеров 09:06
Фигуристка Туктамышева назвала сильные стороны Валиевой 09:01
Россиянам напомнили о подарках, с которых придется платить налоги 08:59
Священник Стремский приговорен к 21 году тюрьмы за насилие над детьми 08:55
Червиченко: если Черчесов позволял Дзюбе все, то у Карпина все равны 08:47
Лавров призвал США не превращать Балканы в зону противостояния с РФ 08:42
Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО 08:31
Лавров заявил, что втягивание Украины в НАТО провоцирует военные риски 08:29
Винер-Усманова отреагировала на слова Путина о транс-персонах в спорте 08:28

В МИД России назвали «политическими» требования Украины продлить транзит газа

МИД: Россия готова вести переговоры о транзите газа через Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что требования Украины продлить транзит газа имеют политическую подоплеку — при этом, Россия готова продолжать поставлять газ Украине и вести переговоры о его транзите, сообщает РИА «Новости».

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — заявил Полищук.

Он отметил, что нынешний контракт действует до 31 декабря 2024 года, поэтому попытка поднять вопрос о его продлении за три года до завершения, по словам Полищука, имеет чуткую политическую подоплеку.

Ранее стало известно, что Украина намерена сократить потребление газа на треть.

До этого Украина договорилась о поставках газа из Европейского союза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть