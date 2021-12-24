В МИД России назвали «политическими» требования Украины продлить транзит газа

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что требования Украины продлить транзит газа имеют политическую подоплеку — при этом, Россия готова продолжать поставлять газ Украине и вести переговоры о его транзите, сообщает РИА «Новости».

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — заявил Полищук.

Он отметил, что нынешний контракт действует до 31 декабря 2024 года, поэтому попытка поднять вопрос о его продлении за три года до завершения, по словам Полищука, имеет чуткую политическую подоплеку.

Ранее стало известно, что Украина намерена сократить потребление газа на треть.

До этого Украина договорилась о поставках газа из Европейского союза.