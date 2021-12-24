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США напомнили России об отводе сил от границы с Украиной

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Руководителя пресс-службы американского государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжают призывать Россию отвести военных от украинской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Прайса.

«Мы продолжаем призывать российские власти выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений об отводе сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести те силы, которые они сосредоточили вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и создающую угрозы риторику», — написал он.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что Вашингтон не может сразу подписать российские документы по гарантиям безопасности. Дипломат отметил, что предложение адресовано также НАТО, «так что это просто невозможно».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов начать переговоры с США по гарантиям безопасности «как можно скорее».

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Отношения России и США
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