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Песков заявил, что гарантии безопасности являются отдельным направлением работы с США

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по стратегической стабильности и общение касательно гарантий безопасности — разные направления работы. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Это отдельное направление. Стратстабильность — это отдельное направление, а обсуждение российских предложений… это другое направление», — сказал он.

По его словам, возможность встречи лидеров России и США будет зависеть от ответа на предложения России.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов начать переговоры с США по гарантиям безопасности как можно скорее.

До этого сообщалось, что США и Россия пока не определили дату и место проведения переговоров по безопасности, однако обе стороны выразили готовность вступить в диалог уже в начале января. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации

17 декабря министерство иностранных дел России сообщило, что передало 15 декабря американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

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