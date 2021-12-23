Путин рассказал, что нужно сделать для интеграции России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе Большой ежегодной пресс-конференции рассказал, как продвигаются работы с Белоруссией по созданию Союзного государства.

По словам главы государства, в первую очередь необходимо синхронизировать экономическое законодательство.

«Вот мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо... Я уж сейчас не говорю про единую валюту, Бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что для начала необходимо синхронизировать законодательства РФ и Белоруссии в сфере экономики, и антимонопольной, налоговой, таможенной служб.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о проведении встречи до конца года, в ходе которой они обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

В сентябре президенты в ходе прошедшей в Москве встречи согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. Речь идет не только об экономическом объединении, но и о формировании единого оборонного пространства. Глава РФ заявил, что 10 сентября эти программы были рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Российский президент также допустил возможность создания союзного парламента России и Белоруссии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.