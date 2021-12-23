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В МИД рассказали о ситуации по обмену заключенными между Россией и США

Омбудсмен МИД Лукьянцев заявил, что США не готовы к обсуждению с РФ обмена заключенными

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что в настоящий момент со стороны Соединенных Штатов нет готовности обсуждать обмен заключенных, находящихся в американских и российских исправительных учреждениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По поводу каких-то обменов говорить очень сложно. Но эта задача — возвращение наших граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях и тюрьмах США, — по-прежнему актуальна для нас», — сказал омбудсмен Министерства иностранных дел.

По его словам, российская сторона прорабатывает вопросы, не снимая их с повестки. Также Лукьянцев заверил, что Москва будет продолжать работу в заданном направлении, добиваясь возврата на родину россиян.

Лукьянцев объяснил, что перед США поставлена задача, чтобы заключенные «в назидание другим» отсидели тот срок, который был им присужден американским правосудием.

Ранее Лукьянцев назвал заразительной практику США по «отлову» россиян за рубежом.

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Отношения России и США
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