Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Газпром» не возобновил транзит топлива по газопроводу Ямал-Европа 08:42
Экс-капитан «Амкара» объяснил, почему Черчесов не нашел работу в России 08:34
Россиянам рассказали, станет ли проще ЕГЭ в следующем году 08:30
Украинские военные промахнулись при стрельбе из Javelin в Донбассе 08:27
Экс-наставник «Зенита»: Карпин принципиальный человек, а Дзюба упрямый 08:11
Гусеничный вездеход сгорел на трассе в Югре 08:07
В Японии запланировали разработать не требующий охлаждения квантовый компьютер 07:58
Попавшая в базу «Миротворца» девочка обратилась к Совбезу ООН 07:49
После аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело 07:48
«Прогресс М-УМ» затопили в Тихом океане 07:48

США и Европе предложили комплекс решений по «сдерживанию» России вблизи границ Украины

ICG: США, страны Европы и Россия должны заключить соглашение об отказе от военных действий

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Аналитики Международной кризисной группы (неправительственный аналитический центр) предложили США, Европе и России в связи с «наращиванием» российских войск у границ Украины осуществить «постановочную деэскалацию», чтобы стороны смогли начать переговоры. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад организации.

Эксперты отметили, что в первую очередь следует заключить соглашение, которое не позволит ни одной из этих стран выглядеть слабыми в глазах своих граждан.

«Соглашение об отказе от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер», — говорится в документе.

В случае России это будет означать отвод военного контингента от украинской границы, а также демонтаж инфраструктуры и оборудования в регионе, считают аналитики.

При этом они призывают Запад не позволять проводить военно-морские учения в акватории Черного и Балтийского морей, а также меньше говорить о вступлении Украины и Грузии в НАТО.

В организации выразили мнение, что такая мера позволит остановить «провокационные военные учения» и вернуться к мирным переговорам.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае нападения на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть