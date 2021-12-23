США и Европе предложили комплекс решений по «сдерживанию» России вблизи границ Украины

Аналитики Международной кризисной группы (неправительственный аналитический центр) предложили США, Европе и России в связи с «наращиванием» российских войск у границ Украины осуществить «постановочную деэскалацию», чтобы стороны смогли начать переговоры. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад организации.

Эксперты отметили, что в первую очередь следует заключить соглашение, которое не позволит ни одной из этих стран выглядеть слабыми в глазах своих граждан.

«Соглашение об отказе от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер», — говорится в документе.

В случае России это будет означать отвод военного контингента от украинской границы, а также демонтаж инфраструктуры и оборудования в регионе, считают аналитики.

При этом они призывают Запад не позволять проводить военно-морские учения в акватории Черного и Балтийского морей, а также меньше говорить о вступлении Украины и Грузии в НАТО.

В организации выразили мнение, что такая мера позволит остановить «провокационные военные учения» и вернуться к мирным переговорам.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае нападения на Украину.