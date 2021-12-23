На Украине рассказали о сценариях развития событий на границе с Россией

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Об этом сообщает украинское издание «НВ».

«Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый — это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров — это новое слово в дипломатии. Второй сценарий — это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», — заявил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что обсуждаемое странами Запада возможное отключение России от международной банковской системы SWIFT, является «грандиозной» идеей.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.