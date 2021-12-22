В МИД Германии нашли способ избежать военного конфликта с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия и Европа с НАТО должны вернуться к переговорам, чтобы избежать военного конфликта, сообщает Reuters.

«Моя озабоченность велика, но это означает и то, что каждый миллиметр собственных действий должен быть устремлен к диалогу. Это означает, что сделаны предложения, которые не являются основой для наших переговоров, что нужно говорить сообща», — заявила Бербок.

Она указала на предложения МИД России о предоставлении гарантий безопасности.

«Поэтому в последние дни я подчеркивала, как важно вернуться за стол переговоров в нормандском формате, но и использовать возможность в совете Россия-НАТО, чтобы говорить сообща и позаботиться о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации, потому что мы этот большой кризис, в котором мы находимся, можем решить только путем диалога», — резюмировала Бербок.

Ранее в США рассказали, как будут договариваться с Россией о безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.