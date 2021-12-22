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Премьер Италии признался, что ЕС не может себе позволить санкции против России

Премьер Италии Марио Драги: ЕС не имеет возможностей для санкций против России по газу

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Италии Марио Драги полагает, что у Евросоюза нет возможностей вводить санкции против России в газовой сфере. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции за год, сообщает РИА «Новости».

«Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными», — сказал премьер.

Драги полагает, что Евросоюзу стоит сейчас находится в диалоге с России. Он также указал на то, что российский президент Владимир Путин в переговорах с американским коллегой Джо Байденом дал понять, что «хочет находиться в состоянии переговоров, в котором возможно развитие событий, которое не привело бы к непоправимым последствиям».

Ранее сообщалось, что сенаторы США в следующем месяце проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». По данным газеты The Hill, голосование является частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе. Сенат должен одобрить все кандидатуры, первую оценку дает профильный комитет. Республиканец из Техаса Тед Круз, который предложил ввести ограничительные меры, пообещал тормозить утверждение номинантов в том случае, если не будут введены санкции против «Северного потока — 2».

В декабре санкции против газопровода не вошли в согласованный конгрессом США проект оборонного бюджета на 2022 год. Кроме того, оттуда были исключены пункты о персональных санкциях против «окружения Путина» и санкциях в отношении суверенного долга РФ.

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