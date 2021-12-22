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В МИД объяснили провокации НАТО в Черном море неприятием США «Северного потока — 2»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО проводит провокации в Черном моря в том числе из-за неприязни США к российскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом она сказала в эфире программы «Соловьев Live».

«Вся провокативная деятельность [НАТО] в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества — очень многих представителей НАТО — в отношении энергетически выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта [газопровода «Северный поток — 2»]», — сказала дипломат.

16 декабря сообщалось, что американские истребители F-15 прибыли на авиабазу в городе Кымпия-Турзий в Румынии для «усиления присутствия НАТО» в регионе Черного моря.

В этом же месяце фрегат с управляемым ракетным оружием «Овернь» ВМС Франции зашел в акваторию Черного моря.

А в начале ноября в регион прибыли корабли ВМС США Porter, Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, задействованные в дальнейшем в военных учениях НАТО.

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