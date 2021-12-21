В МИД РФ допустили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что, если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по гарантиям безопасности, то будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий, сообщает РИА «Новости».

«Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — сказал он, комментируя возможность размещения на территории Белоруссии ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности республики разместить ядерное оружие в ответ на угрозы со стороны НАТО. По его словам, Североатлантический альянс очень приблизился к границам Белоруссии, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.

МИД РФ в свою очередь передал ранее американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.