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Песков рассказал о позиции Путина по задержанию граждан России в Белоруссии

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Shamil Zhumatov/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции главы государства Владимира Путина относительно задержания российских граждан в Белоруссии.

«Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом — это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. Судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства. Все что можно делается для защиты интересов наших граждан». — сказал представитель Кремля.

В ходе брифинга журналисты спросили его, как оценивает президент происходящее, и насколько слышит Белоруссия российскую сторону.

«Мы находимся в постоянном диалоге. Он носит регулярный рабочий характер», — подытожил Песков.

Ранее стало известно, что в Минске начался судебный процесс над 21-летним гражданином России Егором Дудниковым. По данным следствия, россиянин с января по май 2021 года разместил в оппозиционном Telegram-канале 55 сообщений о протестах. Канал принадлежит организации «Группы гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ), признанной в Белоруссии экстремистской и запрещенной.

Еще одному гражданину России — Софии Сапеге в Белоруссии предъявлено обвинение. Ей инкриминируются преступления по семи статьям, в том числе в организации угроз силовикам и разжигании вражды.

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