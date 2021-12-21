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Байден завел новую собаку

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В семье президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден произошло пополнение. Об этом CNN сообщил пресс-секретарь первой леди.

20 декабря на южной лужайке Белого дома был замечен новый щенок. Согласно двум источникам, это новый питомец президента, щенок немецкой овчарки.

Он был подарен президенту его семьей. Питомец получил кличку Коммандер.

Майкл ЛаРоса, пресс-секретарь Джилл Байден, подтвердил новость о новом семейном щенке. «Да. Есть (щенок)», — сказал ЛаРоса.

Любимая немецкая овчарка Байденов, Шамп, умерла в июне в возрасте 13 лет. Другая их немецкая овчарка по имени Майор, живет в основном в Уилмингтоне, штат Делавэр. Это связано с тем, что она вела себя агрессивно по отношению к сотрудникам Белого дома.

В марте Майор укусил двух человек — сотрудника Секретной службы и сотрудника Службы национальных парков.

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