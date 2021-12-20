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В США назвали сумму, которую потратили на помощь Украине с 2014 года

Дипломат США Квин: Украина получила более $2 млрд помощи с 2014 года

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Global Look Press

США готовы предоставить большие объемы военного оборудования и вооружения Киеву, если Россия предпримет неприемлемые действия в отношении Украины. Об этом в интервью изданию «UA. Суспільне» заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Она подчеркнула, что США уже на протяжении многих лет оказывают Украине помощь в сфере безопасности. В частности, в виде поставок оборонного оружия.

«Наша последняя партия оружия, собственно, прибыла буквально неделю-две назад. И мы продолжаем поддерживать Украину. Только в этом году мы предоставили Украине помощь для обеспечения безопасности на $450 млн», — сказала Квин.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.

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