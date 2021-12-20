В Кремле оценили переговоры помощников Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах между помощником главы государства Юрием Ушаковым и его американским коллегой, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает РИА «Новости».

«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне. Обсуждение носило деловой и прагматичный характер», — заявил Песков.

Стороны в ходе переговоров договорились продолжить контакты.

Ранее в российском МИД пожаловались на нежелание США и НАТО работать вместе с Россией в сфере безопасности.

До этого министерство опубликовало проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.