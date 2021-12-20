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Сын экс-омбудсмена Павла Астахова арестован на два месяца

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Кадр из видео/tvzakon/Youtube

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон по решению суда будет находиться под домашним арестом до 18 февраля. Об этом сообщает «Лента.ру».

Согласно имеющейся информации, Астахова-младшего подозревают в крупном мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 1,2 млрд руб. За подобные действия грозит лишение свободы на срок до десяти лет (с выплатой штрафа в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового).

Уточняется, что Антон Астахов был взят под стражу со второй попытки. В начале декабря этого года Головинский районный суд Москвы отказался посадить его под домашний арест. В тот раз а ходатайство следствия об этой мере пресечения было отклонено.

Известно, что ранее Антон Астахов работал в крымском Региональном банке развития, а также владел пакетом акций организации в размере 8,5%.

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