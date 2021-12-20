Сын экс-омбудсмена Павла Астахова арестован на два месяца

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон по решению суда будет находиться под домашним арестом до 18 февраля. Об этом сообщает «Лента.ру».

Согласно имеющейся информации, Астахова-младшего подозревают в крупном мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 1,2 млрд руб. За подобные действия грозит лишение свободы на срок до десяти лет (с выплатой штрафа в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового).

Уточняется, что Антон Астахов был взят под стражу со второй попытки. В начале декабря этого года Головинский районный суд Москвы отказался посадить его под домашний арест. В тот раз а ходатайство следствия об этой мере пресечения было отклонено.

Известно, что ранее Антон Астахов работал в крымском Региональном банке развития, а также владел пакетом акций организации в размере 8,5%.