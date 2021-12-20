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Россиянину грозит 12 лет за публикации против Лукашенко

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Егор Дудников/vk.com

В Минске начался судебный процесс над 21-летним гражданином России Егором Дудниковым, которого обвиняют в действиях против белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает радио «Свободная Европа» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на минскую правозащитную группу «Весна».

Суд проходит в закрытом режиме. Судья Сергей Хрипач пояснил, что это сделано, «чтобы не допустить распространения экстремистских материалов».

По данным следствия, Дудников с января по май 2021 года разместил в оппозиционном Telegram-канале 55 сообщений о протестах. Канал принадлежит организации «Группы гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ), признанной в Белоруссии экстремистской и запрещенной.

Ранее белорусского оппозиционера, мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима.

Белорусское следствие считает, что Тихановский и его окружение длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. По версии правоохранителей, блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал призывал к насилию в отношении представителей власти.

В связи с этим ему было предъявлено обвинение по статьям «организация массовых беспорядков», «разжигание социальной вражды», «воспрепятствование работе ЦИК», «организация действий, грубо нарушающих общественный порядок».

По этим же статьям предъявлено обвинение оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову.

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