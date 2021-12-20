Песков рассказал о графике Путина в преддверии ежегодной пресс-конференции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства на этой неделе.

По его словам, неделя будет достаточно напряженной, «будет много рабочих мероприятий».

Так, 21 декабря Владимир Путин примет участие в расширенном заседании Минобразования России и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Различные мероприятия у Путина запланированы и на пятницу, 24 декабря, отметил Песков.

Кроме того, глава государства готовится к ежегодной пресс-конференции, которая пройдет 23 декабря.

Мероприятие пройдет в очном формате в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Из-за ограничений по коронавирусу будет введен лимит по числу представителей СМИ, которые будут присутствовать на пресс-конференции. Кроме того, не будет действовать свободная аккредитация: Кремль отберет журналистов. Песков подтвердил, что на мероприятие также будут приглашены СМИ, включенные в реестр иноагентов.