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В Пекине заявили, что Китай будет биться с США до победного конца

Глава МИД КНР Ван И: Китай не боится противостоять США

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Reuters

Китай не боится противостоять США. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на это, Пекин будет стремиться к взаимодействию, поскольку сотрудничество выгодно обеим странам, а конфронтация принесет ущерб. Дипломат подчеркнул, что Китай готов к диалогу — равноправному и взаимовыгодному — и будет биться до победного конца.

Ван И выразил мнение, что часть политической элиты в США не хочет смириться с тем, что другие государства имеют право на развитие, что Китай постоянно укрепляется и развивается.

«Не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая», — добавил китайский министр.

Ранее США приняли решение ввести санкции в отношении Академии военно-медицинских исследований Китая. В соответствующем документе сказано, что под рестрикции подпадают данное учреждение и 11 ее исследовательских институтов, которые занимаются микробиологией, эпидемиологией, биоинжинирингом, токсикологией, контролем заболеваний и даже ветеринарией за «использование биотехнологических процессов для поддержки китайской армии». При этом министерство ссылается на данные о «возможном оружии по контролю мозга».

Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что Китай примет «все необходимые меры» для защиты своих учреждений и предприятий после того, как сенат США принял новый закон, ограничивающий импорт товаров из региона Синьцзян, где, по мнению США, используют принудительный труд малочисленных народов Китая.

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