Исследователь социальных наук Федерального университета Рио-де-Жанейро, геополитический консультант Лукас Лейрос заявил, что постоянные провокации Украины в адрес России могут оставить ее без поддержки НАТО. Об этом сообщает InfoBrics.

«НАТО обещает защиту и вмешательство в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев все чаще нападает. Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными», — утверждает Лейрос.

По его мнению, Украина является инструментом в распоряжении НАТО, но в Киеве этого не понимаю и тешатся чувством безнаказанности. Мнимое ощущение безопасности, по словам эксперта, подталкивает страну к активному ведению «тайной войны». Лейрос утверждает, что историю Украины с 2014 года можно описать словом «провокация».

Политолог подчеркнул, что при этом Россия не реагирует на украинские провокации.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Байден должен был позвонить в Киев накануне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.