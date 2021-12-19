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Сенаторы США переругались из-за «Северного потока — 2»

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Kacper Pempel/Illustration/Reuters

В Twitter произошла перепалка между сенаторами из-за голосования по санкциям в адрес «Северного потока — 2», которая началась с реплики конгрессмена Эрика Сволвелла.

В своем сообщении он выразил возмущение тем, что сенатор от Техаса Тед Круз предложил лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру «поменяться»: он прекратит тормозить утверждение номинантов в обмен на голосование по упомянутым санкциям.

«Тед Круз в меньшинстве. И большая часть представителей меньшинства желает, чтобы послы были утверждены. Каким, к черту, образом, можно назвать систему, где один человек может затормозить все дипломатические процессы?» — негодовал Сволвелл, подчеркнув, что это точно не демократия.

В комментарии пришел Круз и посоветовал тому успокоиться.

«Тише, дите. Взрослые работают», — отрезал Круз.

Сенаторы обменялись колкостями, при этом Сволвелл озадачился тем, почему Круз не проводил подобные законы во время президентства Дональда Трампа. В комментарии также пришли различные общественные деятели США, некоторые из них были негативно настроены к представителю Техаса и отметили, что у него «нет друзей».

Ранее стало известно, что сенаторы США в следующем месяце проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2».

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