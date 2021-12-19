Экс-офицер ЦРУ призвал не делать «империю зла» из России

Бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг заявил, что отношения США с Россией застряли в далеком прошлом, а Москву американцы до сих пор воспринимают как «империю зла». Об этом он сообщил The Washington Post.

В своей статье он сравнил ситуацию вокруг «вторжения» на Украину с холодной войной. Тогда все, что было связано с СССР, представлялось американцами в негативном ключе, считает Вайсберг.

«Мы были хорошими парнями, а я был одним из хороших парней. Не только я смотрел на мир через эту линзу», — написал он.

Однако потом его взгляды изменились, когда он понял, что советские и американские спецслужбы мало чем отличаются друг от друга, а взгляд на Москву как на «империю зла» был сильно утрирован.

По его мнению, неудивительно, что принятие некоторых бывших советских республик в состав НАТО и санкции Россия воспринимает как угрозу. Вайсберг предложил США сделать первый шаг и предотвратить возможный конфликт.

Ранее сообщалось, что чересчур мягкая политика президента США Джо Байдена по отношению к России и российскому президенту Владимиру Путину слишком контрастирует с его предвыборными обещаниями и может привести к негативным последствиям для демократической партии. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Эли Лейк.