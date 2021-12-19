Систему местного самоуправления изменят в России

Государственная дума подготовила законопроект, который призван изменить систему местного самоуправления в России. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, в субъектах РФ введут два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. Исключением станут только города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования. За городскими и муниципальными округами будет закрепляться идентичный объем неотъемлемых полномочий, которые направлены на непосредственное решение местных задач.

Предполагается, что новая система местного самоуправления сделает невозможным перекладывание ответственности с одной администрации на другую.

Один из авторов инициативы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал изданию, что такой закон даст возможность более демократичного формирования представительных муниципальных органов. Как отметил сенатор, упразднение двухуровневой структуры муниципалитетов оставляет единственный способ их формирования — через прямые муниципальные выборы.

Как пишет издание, новый закон также позволит уменьшить число местных депутатов и чиновников. Кроме того, он призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами. Будет установлен закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об общих принципах организации местного самоуправления.