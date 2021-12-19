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На Украине анонсировали борьбу с «нарративами РФ» на телеканалах

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Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал в эфире телеканала «Апостроф TV» бороться с «нарративами РФ» на украинском телевидении.

«Когда начинают орать о свободе слова, так у нас ее больше, чем достаточно, но когда пропагандистские телеканалы начинают озвучить нарративы РФ, такого в нашей стране не может быть. И более того — не будет», — сказал Данилов.

Данилов отметил, что власти страны активно сопротивляются попаданию в ее медиапространство российской пропаганды.

Секретарь СНБО добавил, что это не первая попытка вмешательства извне, по его словам, в 70-х годах прошлого века русифицировать Украину пытались советские руководители.

Ранее Данилов потребовал предоставить Украине оборонительное оружие в качестве компенсации за переданные после распада СССР ядерные ракеты.

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