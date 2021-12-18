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МИД Латвии объяснил нежелание Евросоюза принять Украину в свой состав

МИД Латвии: ЕС не хочет принимать Украину в свой состав из-за неготовности расширяться

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РИА «Новости»

Европейский союз до сих пор не принял Украину в свой состав, потому что устал от расширения. Такое мнение выразил заместитель главы Министерства иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс в интервью украинскому агентству LIGA.net.

«В ЕС есть страны-члены, которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения», — сказал Вилумсонс.

В этом же интервью Вилумсонс назвал условия, при которых Украина сможет вступить в НАТО.

Он подчеркнул, что Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены этих организаций коллективно согласятся, что: первое — Украина готова присоединиться; второе — это принесет пользу организациям. По словам дипломата, это точка пока не достигнута, однако вина лежит не на Украине.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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