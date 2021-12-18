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Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО

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Global Look Press

В министерствах обороны государств Северной Европы и Балтии заявили, что западные страны не могут согласиться с предложениями России по НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.

По их словам, министры обороны стран Северной Европы и Балтии провели видеоконференцию, в ходе которой пришли к выводу, что Россия представляет наибольшую военную угрозу для Европы, поэтому они не могут согласиться с требованиями России касательно альянса.

Речь идет о министерствах обороны Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии.

Ранее сообщалось, что США ознакомились с предложенными российским МИД договорами, касающимися гарантий безопасности, и сочли их частично полезными, частично неприемлемыми.
Чиновник отметил, что у Вашингтона «есть свой список обеспокоенностей», которые планируется обсудить.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что американские власти обсуждают предложения России о безопасности с партнерами по НАТО. По ее словам, опыт взаимодействия США и России в сфере стратегической стабильности в течение последних десятилетий говорит о том, что страны способны добиться конструктивных результатов на новых переговорах о безопасности в Европе.

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