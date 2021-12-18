YouGov: 48% американцев не хотят войны с Россией из-за Украины

Опрос показал, что почти половина американцев высказались против вступления США в войну с Россией, если последняя начнет вторжение на Украину. Такое исследование провела исследовательская служба YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха, его итоги были опубликованы в издании Politico.

Жителям США предложили ответить на следующий вопрос: «Если Россия снова вторгнется на Украину, выступаете ли вы за или против того, чтобы США воевали с Россией для защиты территориальной целостности Украины?».

Сообщается, что 28% опрошенных ответили, что выступают «решительно против» войны с Россией, 20% — «в некоторой степени против». 9% ответили, что «решительно за», а 18% — «в некоторой степени за». 24% респондентов не дали определенного ответа на вопрос.

В опросе поучаствовали 1 тысяча американцев из числа пользователей интернета.

Ранее представитель американской администрации заявила, что США угрожают России в случае «вторжения» на Украину экономическими санкциями, а не военной силой.