США начали проводить разведку на всей территории Белоруссии

Заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что самолеты ВВС США ведут оптико-электронную разведку западных районов Белоруссии, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны. Об этом он рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что военный контингент в Польше в настоящий момент составляет около 4 тысяч человек. Новое Соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны от 15 августа 2020 года предусматривает возможность его увеличения еще на тысячу человек, а также совершенствование имеющейся военной инфраструктуры с возможностью размещения около 20 тысяч американских военнослужащих – это сопоставимо с армиями целых государств, сказал Арчаков.

По его словам, с приходом к власти в США президента Джо Байдена новая администрация демонстрирует преемственность в реализации польско-американских договоренностей в военной сфере, и Пентагон подтвердил намерение увеличивать численность американских войск в Польше.

«Таким образом, де-факто мы видим, что польский внешнеполитический восточный вектор по-прежнему имеет четкий антироссийский, а теперь и антибелорусский характер, а теперь еще и с провокационным военным подтекстом», — резюмировал Арчаков.

Ранее в США заявили, что у России есть основания опасаться вторжения НАТО.