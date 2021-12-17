Вашингтон отказался открыто обсуждать взаимодействие с Москвой по Украине

В Белом доме заявили, что не намерены публично обсуждать ход переговоров с Россией, касающихся ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

«Если есть шанс дипломатической работы, ее надо проводить конфиденциально», — сказал чиновник во время телефонного брифинга.

Он подчеркнул, что американская сторона не намерена делиться информацией.

В пятницу, 17 декабря, российский МИД передал американским властям проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

РИА «Новости» со ссылкой на того же сотрудника Белого дома также информирует о том, что Вашингтон может дать ответ на следующей неделе. В настоящее время Соединенные Штаты консультируются со странами-партнерами по НАТО.

«Без европейцев мы не будем решать вопросы европейской безопасности», — подчеркнул представитель Байдена.

Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники среди прочего разрабатывают экономические меры, которые будут применены против Москвы в случае нападения России на Украину. По его словам, гипотетический вооруженный конфликт приведет к «глубоким последствиям» для российской экономики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Москвы поможет снизить напряжение в Европе, связанное с украинской историей.