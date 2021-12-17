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В МИД РФ рассчитывают на скорое начало переговоров с США по гарантиям безопасности

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В МИД России рассчитывают, что Вашингтон в ближайшее время вступит с Москвой в переговоры по предложенным ей проектам договора, в котором прописаны гарантии безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что надеются на серьезный подход властей США к переговорам.

Ранее агентство Bloomberg написало, что американская сторона ознакомилась с предложением России и сочла его частично полезным, частично неприемлемым

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, Вашингтон может ответить на следующей неделе. В настоящее время Соединенные Штаты консультируются со странами-партнерами по НАТО.

В пятницу, 17 декабря российский МИД передал американцам проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

Согласно документам, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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