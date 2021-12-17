Москва запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона

Россия в ответ на санкции Великобритании против граждан РФ из-за «дела Навального» запретила въезд в страну семи британским гражданам. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

В министерстве подчеркнули, что в августе британское правительство «под надуманными и абсурдными предлогами» объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных рестрикций в отношении семи россиян из-за якобы их причастности к «отравлению» Алексея Навального.

В МИДе указали, что считают этот необоснованный шаг Лондона «практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах».

«Вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло», — говорится в заявлении.

В ответ на действия Лондона и на основе принципа взаимности Москва приняла решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность, для них закрыли въезд на территорию Российской Федерации, подчеркнули во внешнедипломатическом ведомстве. МИД также призвал британские власти отказаться от конфронтационной линии в отношении России, пообещав, что любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа.