В США неоднозначно отнеслись к предложению России по безопасности

В США ознакомились с предложенными российским МИД договорами, касающимися гарантий безопасности, и сочли их частично полезными,частично неприемлемыми. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет РИА «Новости», американская сторона может передать ответ на следующей неделе.

«Мы консультируемся с партнерами, в том числе с НАТО, о формате», — сказал во время телефонного брифинга высокопоставленный сотрудник администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Чиновник отметил, что у Вашингтона «есть свой список обеспокоенностей», которые планируется обсудить.

Ранее пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что американские власти обсуждают предложения России о безопасности с партнерами по НАТО. По ее словам, опыт взаимодействия США и России в сфере стратегической стабильности в течение последних десятилетий говорит о том, что страны способны добиться конструктивных результатов на новых переговорах о безопасности в Европе.